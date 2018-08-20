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Встали на чужое место: в Киеве повредили авто из-за парковки

В Дарницком районе Киева семье приезжих из другого города проколи колеса авто за то, что те припарковали его “на чужом месте”.

Инцидент произошел во дворе жилого дома на проспекте Соборности, 1Б.

По словам пострадавших, они оставили там свою машину всего на одну ночь, а на утро обнаружили такое вредительство. Об этом сообщили в группеКиев Оперативный в Facebook.

– Мстить не стали, хоть сдержаться было сложно. Потеряли 2,5 часа под дождем и деньги на покупку компрессора и шиномонтаж. Утром один мужчина сказал, что мы встали на чужое место, хотя свободных мест было еще на десяток автомобилей, — рассказали потерпевшие.

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Напомним, что ранее Факты ICTV разбирались, сможет повлиятьзакон о парковке на решение проблемы.

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