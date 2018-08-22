В Беларуси начали сборку электрокаров Zotye E200 за $17 тыс.

На заводе Юнисон, расположенном в поселке Обчак (в 10 км от Минска), запущена крупноузловая сборка электромобилей.

Zotye E200 — двухместный ситикар, по компоновке напоминающий Smart. Привод электрокара — на задних колесах, которые приводит в движение 82-сильный электромотор. Питает автомобиль литий-ионная батарея емкостью 24 кВтч, которая заряжается от бытовой розетки за 8 часов, а при помощи экспресс-зарядки восполнить заряд до 80% можно всего за полчаса. Заявленный запас хода – 220 км, пишет Autogeak.

Читайте: Маск выпустит бюджетную Tesla за $25 тысяч

В ближайшее время будет налажена сборка еще одного электромобиля — им станет седан Zotye Z500EV с запасом хода 250 км. Оба электрокара будут собирать из китайских комплектующих. До конца года планируется произвести 300 электромобилей.

Пока цена на новинку не объявлена (еще не сформирована до конца). Ожидается, что купить Zotye E200 в Беларуси можно будет примерно за 17 тысяч долларов, а Z500EV – за примерно 22 тысячи долларов.

Напомним, мы публиковали рейтинг электромобилей, на которых украинцы чаще всего останавливали свой выбор.