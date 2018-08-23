Бензин резко подорожает: когда и на сколько

После летнего затишья в Украине снова начали расти цены на бензин. Эксперты считают, что к зиме стоимость топлива вырастет на 1-1,5 грн при условии отсутствия резких колебаний цен на нефть. Подорожание будет заметно уже в сентябре-октябре.

Цены на бензин в Украине за последний месяц выросли примерно на 40 коп.

Однако эксперты уверены, что это не предел. Уже летом средняя стоимость литра А-95 может составить около 31 грн.

Из-за подорожания нефти и девальвации гривни избежать роста цен на бензин на украинских заправках будет сложно.

В конце лета традиционно девальвирует гривна, а следом растут и цены на заправках.

Как поясняет Обозревателю экс-президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук, старый запас топлива истекает примерно за две недели. То есть после того, как подешевела гривня, уже через две недели должен подорожать бензин.

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что к зиме стоимость бензина вырастет на 1-1,5 грн при условии отсутствия резких колебаний цен на нефть. Подорожание будет заметно уже в сентябре-октябре.

– Хотя давайте не будем исключать политические факторы, административное воздействие – это не лучший рыночный ресурс, но его могут использовать, – уточнил он.

Однако это не значит, что цены одинаково вырастут на всех АЗС. Учитывая, что структура доходов и расходов в разных сетях отличается, цены должны расти неравномерно.

К слову, если у вас есть долги, вам могут запретить продавать авто.

Напомним, за выходные цены бензина и дизтоплива в сетях АЗС ОККО и WOG подорожали на 50 коп./л.