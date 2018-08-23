Должникам в Украине запретили продавать авто

Желающие продать автомобиль получат в сервисном центре МВД отметку о наличии долгов.

Кабинет министров запретил перерегистрацию и снятие с учета транспортного средства в случае наличия сведений о его владельце в Едином реестре должников.

Соответствующее постановление правительство приняло на заседании 22 августа, передает Интерфакс-Украина.

Кабмин внес соответствующие изменения в Порядок госрегистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, самоходных машин на шасси автомобилей, мотоциклов, прицепов и полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним ТС, мопедов.

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Согласно документу, в частности, в ходе госрегистрации (перерегистрации) и снятия с учета ТС уполномоченные лица сервисного центра МВД будут проверять сведения о его владельце в реестре должников и делать соответствующую отметку на заявлении владельца авто.

Как известно, в Единый реестр должников вносится информация о лицах, имеющих задолженность по уплате периодических платежей более трех месяцев, в частности, алиментов, уплата которых осуществляется в пределах исполнительного производства.

Напомним, в Украине предлагают изымать авто с еврономерами за нарушение правил дорожного движения.