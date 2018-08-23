Компания Hyundai представила обновленный седан Elantra. Несмотря на то, что это обычный рестайлинг, выглядит модель по-новому.

Что обновилось в Hyundai Elantra 2019:

новые капот, решетку передние фары и задние фонари, 16- и 17-дюймовые колесные диски;



комплектации модели Limited и Sport обзавелись светодиодными фарами;



в салоне Hyundai Elantra 2019 другой руль, измененные дефлекторы обдува, пересмотренный приборный щиток и обновленный блок управления климатом;



в базе машина предлагается с 7-дюймовым экраном мультимедиа, а за доплату предусмотрен дисплей на 8-дюймов;



в комплектации SEL обновлены системы безопасности. Среди них – система предупреждения о лобовом столкновении и предупреждение о выезде из полосы движения. В топовой версии самое большое количество систем безопасности.

Линейка двигателей авто осталась прежней – это 2-х литровый двигатель мощностью в 147 л.с. и 1,4 л мотор с турбонаддувом мощностью 128 л.с.

Перед нами фото Hyundai Elantra 2019 американской спецификации (в Штатах прошла премьера четырехдверки), однако известно, что глобальная модель будет выглядеть точно так же, пишет Автоцентр.











Новый Hyundai Elantra 2019: новинки свежей модели / 6 фотографий

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Напомним, как выглядит обновленный интерьер электрокаров Tesla.