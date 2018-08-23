Новый Hyundai Elantra 2019: новинки свежей модели

Компания Hyundai представила обновленный седан Elantra. Несмотря на то, что это обычный рестайлинг, выглядит модель по-новому.
Что обновилось в Hyundai Elantra 2019:
- новые капот, решетку передние фары и задние фонари, 16- и 17-дюймовые колесные диски;
- комплектации модели Limited и Sport обзавелись светодиодными фарами;
- в салоне Hyundai Elantra 2019 другой руль, измененные дефлекторы обдува, пересмотренный приборный щиток и обновленный блок управления климатом;
- в базе машина предлагается с 7-дюймовым экраном мультимедиа, а за доплату предусмотрен дисплей на 8-дюймов;
- в комплектации SEL обновлены системы безопасности. Среди них – система предупреждения о лобовом столкновении и предупреждение о выезде из полосы движения. В топовой версии самое большое количество систем безопасности.
Линейка двигателей авто осталась прежней – это 2-х литровый двигатель мощностью в 147 л.с. и 1,4 л мотор с турбонаддувом мощностью 128 л.с.
Перед нами фото Hyundai Elantra 2019 американской спецификации (в Штатах прошла премьера четырехдверки), однако известно, что глобальная модель будет выглядеть точно так же, пишет Автоцентр.
Читайте: “Молодежный” кроссовер Haval F7 показали на живых фото
Напомним, как выглядит обновленный интерьер электрокаров Tesla.