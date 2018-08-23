Тест-драйв Suzuki SX4: простота – залог успеха

На тест-драйве у Фактов ICTV побывал компактный кроссовер Suzuki SX4 второго поколения, который обновился в 2016 году.

В Украине эта модель доступна на выбор с двумя вариантами двигателей – атмосферный объемом 1,6 л (117 л.с./86 кВт) и турбированный объемом 1,4 л (140 л.с. /103 кВт).

Атмосферный двигатель предлагается с 5-ступенчатой механикой либо 6-ступенчатым автоматом, а турбированный исключительно с 6-ступенчатой АКПП.

Атмосферный двигатель предлагается в “компании” с передним либо полным приводом, а вот турбированный двигатель доступен только с полным приводом – 4WD ALLGRIP.

Базовая версия Suzuki SX4 (GL) с 1,6 л двигателем, 5-МКПП и передним приводом обойдется примерно $18,7 тыс.

Максимальная версия Suzuki SX4 (GLX) с турбированным двигателем 1,4 л, 6-АКПП и полным приводом обойдется примерно $ 27,3 тыс.

Дизайн

Рестайлинг Suzuki SX4 коснулся в основном внешнего вида, а именно его передней части. У обновленного Suzuki SX4 совершенно другая решетка радиатора и оптика. Также изменениям подверглись бампер и капот.

В топовой комплектации фары головного света и ходовые огни светодиодные.

Что касается задней части автомобиля, то изменения коснулись лишь фонарей.

В целом, обновленный Suzuki SX4 стал более выразительным. Вроде бы как все просто, ничего необычного, но выглядит привлекательно.

Салон

Интерьер довольно простой, даже в максимальной комплектации. Салон тканевый, а из кожи выполнена только обивка руля.

Регулировки руля и сидений механические, также, даже в топовых версиях.

На самом деле, роскошью и дорогими материалами в Suzuki SX4 и не пахнет, но японцы и не замахивались на премиум.

Да, материалы простые, но, к примеру, есть бесключевой доступ в автомобиль и пуск двигателя кнопкой.

Кресло водителя удобное, хоть и механическими рычагами, но оптимальное положение подобрать можно.

На руль вынесено управление телефоном, мультимедийной системой и круиз-контролем. Под рулем находятся лепестки переключения передач.

Все кнопки и элементы управления в Suzuki SX4 читабельные и удобные, вот буквально за день все запоминается и далее все нажимаешь, не отводя глаз от дороги.

Панель приборов очень простая и понятная, запутаться тяжело.

Под правой рукой есть подлокотник с продольной регулировкой.

По центру торпедо находится мультимедийный сенсорный экран диагональю 7″, куда выводится камера заднего вида и мультимедиа. С меню придется повозится, чтобы привыкнуть.

Вроде ничего сложного, но как-то все запутанно на первый взгляд. Качество картинки, как по мне, могло быть лучше. Не скажу, что графика на уровне тетриса, но на сегодняшний день уже хочется большего.

Чуть ниже, под экраном расположен блок управления двухзональным климат-контролем. Здесь все просто и удобно.

Есть два подстаканника спереди, а вот ниша для телефонов достаточно скромных размеров. Любителям крупных смартфонов придется приспосабливаться. 🙂

Для подключения смартфонов/флэшек есть USB разъем, а также есть AUX, через который можно воспроизвести музыку с носителей. Кроме этого мультимедийная система поддерживает Apple CarPlay и MirrorLink.

Аудиосистема не удивила каким-то премиальным звучанием, да и надо ли оно в Suzuki SX4? 🙂

Читайте: Тест-драйв Mazda CX-3: мини-кроссовер Тест-драйв Citroen C3 Aircross: яркий хипстер Тест-драйв Renault Captur: "смарт-квартира" на колесах

Материалы салона простые, местами бюджетные и этот факт японцы даже не пытались как-то утаить. Бюджетно выглядит, но на деле практично и прочно. В общем, любителям критиковать жесткий пластик и дешевые материалы здесь будет, о чем поговорить.

Второй ряд сидений просторный, места для ног и головы достаточно. Есть подлокотник с подстаканниками. Сзади также без излишеств, все просто, нет ничего лишнего и вычурного, но вот спинки заднего ряда регулируются по углу наклона.

Багажник просторный, его объем составляет 430 л, а сложив спинки заднего ряда сидений, получается 1269 л. Сидения, к слову, складываются в соотношении 60/40.

Под фальшполом у Suzuki SX4 находится докатка и инструмент.

Город и пригород

Под капотом тестового кроссовера Suzuki SX4 турбированный бензиновый двигатель Boosterjet объемом всего 1,4 л, который выдает мощность 140 л.с. и максимальный крутящий момент 220 Нм (при 1500 – 4000 тыс.об.мин.).

Запаса мощности хватает, для остроты ощущений есть режим спорт и подрулевые лепестки переключения передач. 6-АКПП работает слаженно с двигателем, без рывков. Переключения передач прогнозируемые и своевременные.

Есть тот же нюанс, что и в Vitara S – логика перемещения рычага КПП. Все положения рычага находятся на одной прямой линии, и я так и не смог научится интуитивно перемещать селектор в положение “D”, а вместо этого постоянно включал ручной режим “М”. 🙂

Подвеска комфортная, никаких замечаний за время тест-драйва у меня к ней не возникло.

Спереди устанавливается McPherson со стойкой и пружиной, а сзади торсионная балка с пружиной, все точно, как и у Vitara S.

Рулевому управлению, как по мне, немного не хватает информативности. Также Suzuki SX4 не очень любит колеи, которых на наших дорогах достаточно.

К шумоизоляции замечаний не возникало, на скоростях до 120-130 км/ч в автомобиле комфортно.

Габариты в городском режиме отлично читаются, никаких проблем во время парковки и разъездов с другими автомобилями в узких двориках, у меня не возникало. Кстати, порадовала камера заднего вида, а именно удачное место ее расположения и угол обзора.

Габаритные размеры:

Длина 4 300 мм

Ширина 1 785 мм

Высота 1 585 мм

Колесная база 2 600 мм

Клиренс 180 мм

Расход топлива в городе у меня составил 8,2 л на 100 км. Учитывая, что это полноприводный кроссовер, то довольно хороший результат.

Кстати, о полном приводе, а он здесь называется 4WD ALLGRIP.

4WD ALLGRIP, как и в Vitara S, предполагает несколько режимов: Auto, Sport, Snow и Lock.

Auto – в основном переднеприводный режим с автоматическим перераспределением крутящего момента на заднюю ось.

Sport – динамический полноприводный режим, в котором меняя настройки системы EPS, автомобиль дает больше драйва во время вождения.

Snow – полноприводный режим для движения в сложных погодных условиях и вне асфальта.

Lock – оптимизирует перераспределение крутящего момента между осями, подстраивает работу ESP и позволяет выбраться из “ловушки” бездорожья.

С таким полным приводом не страшно ехать на пикник, рыбалку и охоту. Но в меру разумного, само собой.

Вспоминая, как зимой во время тест-драйва вела себя Suzuki Vitara S, у меня сомнений в возможностях 4WD ALLGRIP нет. 🙂

Итог

Suzuki SX4 рациональный кроссовер за справедливую цену. Полноприводный вариант с турбированным двигателем оказался, в добавок, довольно экономичным.

Есть вопросы по поводу простоты материалов, но абсолютно нет вопросов по поводу практичности и функционала салона.

Также хотелось бы увидеть в Suzuki SX4 и уже привычные для многих брендов системы, такие как адаптивный круиз-контроль, мониторинг мертвых зон и контроль полосы движения.

С другой стороны, Suzuki SX4 подкупает своей простотой и эргономикой. Ну и ценником, в зависимости от комплектации, само собой. 🙂

Решать, как всегда, Вам. 🙂











































Тест-драйв Suzuki SX4: простота – залог успеха / 22 фотографий

Олесь Куница