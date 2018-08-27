В Полтаве зафиксировали новый “антирекорд”. Патрульные полицейские случайно задержали пьяного водителя, у которого содержание алкоголя в крови превышало норму в более чем 21 раз.

26 августа около 20 часов во время оформления ДТП с пострадавшим на улице Сакко в Полтаве патрульные, помогая следователям, остановили автомобиль ВАЗ-2105, чтобы привлечь водителя как понятого.

– Во время общения с водителем, инспекторы заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. В присутствии двух свидетелей руководитель прошел осмотр на состояние опьянения. Результат теста оказался положительным – 4,32 промилле алкоголя, что более чем 21 раз превышает допустимую норму, – говорится в сообщении.

Кроме этого, 41-летний правонарушитель не имел при себе водительского удостоверения.

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Алкоголь превышал норму в 21 раз! В Полтаве задержали водителя-“рекордсмена” / 2 фотографии

Правоохранители составили соответствующие административные материалы по статьям Управление в состоянии алкогольного опьянения, а также Управление транспортным средством без соответствующих документов.

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