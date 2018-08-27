“Заряженная” BMW M8 Gran Coupe в будущем станет конкурентом Porsche Panamera.

В сети появились патентные изображения “заряженной” пятидверки BMW M8 Gran Coupe.

По предварительной информации, дебют модели, будущего конкурента Porsche Panamera, состоится в следующем году. Mашина будет оснащаться 4,4-литровым двигателем V8, отдача которого составит около 600 лошадиных сил, пишет Motor.ru.



BMW M8 Gran Coupe: первые изображения 600-сильной “восьмерки” / 2 фотографии

Купе 8 серии нового поколения дебютировало на марафоне 24 часа Ле-Мана в июне. Новинка построена на модульной платформе CLAR с двухрычажной подвеской спереди и пятирычажной сзади, а также полноуправляемым шасси. Пока модель предложена в двух модификациях: бензиновой M850i xDrive и дизельной 840d xDrive.

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Первая комплектуется новым восьмицилиндровым битурбо мотором 4.4, который выдает 530 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента. Время разгона до сотни — 3,7 секунды. Дизельный агрегат — трехлитровая “шестерка” мощностью 320 сил (680 Нм). С таким мотором машина разгоняется до 100 километров в час за 4,9 секунды.

К слову, еще в июне появились первые снимки купе BMW 8 серии без камуфляжа.