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Регистрация авто: в Украине появился сервис открытых данных

Главный сервисный центр МВД создал сервис, позволяющий исследовать реальное состояние украинского авторынка.

Главный сервисный центр МВД создал сервис открытых данных о регистрации авто в Украине, предоставляющий доступ к информации, начиная с 2013 года.

Актуализация информации будет осуществляться ежемесячно.

Сервис не содержит конфиденциальной информации, но дает возможность ознакомиться с техническими характеристиками зарегистрированных авто.

Благодаря сервису можно сравнивать данные по регистрации транспортных средств по региону, дате выпуска, марке и модели, типу топлива, цвету и др.

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Регистрация авто: в Украине появился сервис открытых данных / 2 фотографии

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Кроме того, в реестре отражаются все изменения, связанные с автомобилем: смена собственника, номерного знака, переоборудование.

Сервис будет полезным для мониторинга автомобильного рынка, а также получение достоверной информации о наиболее популярных марках и моделях авто.

К слову, Факты ICTV уже писали, как поставить авто на учет в Украине в 2018 году.

Фото: Рixabay

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