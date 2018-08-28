Главный сервисный центр МВД создал сервис, позволяющий исследовать реальное состояние украинского авторынка.

Главный сервисный центр МВД создал сервис открытых данных о регистрации авто в Украине, предоставляющий доступ к информации, начиная с 2013 года.

Актуализация информации будет осуществляться ежемесячно.

Сервис не содержит конфиденциальной информации, но дает возможность ознакомиться с техническими характеристиками зарегистрированных авто.

Благодаря сервису можно сравнивать данные по регистрации транспортных средств по региону, дате выпуска, марке и модели, типу топлива, цвету и др.



Регистрация авто: в Украине появился сервис открытых данных / 2 фотографии

Читайте: Бензин резко подорожает: когда и на сколько

Кроме того, в реестре отражаются все изменения, связанные с автомобилем: смена собственника, номерного знака, переоборудование.

Сервис будет полезным для мониторинга автомобильного рынка, а также получение достоверной информации о наиболее популярных марках и моделях авто.

К слову, Факты ICTV уже писали, как поставить авто на учет в Украине в 2018 году.

Фото: Рixabay