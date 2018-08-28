В Японии запустили первое беспилотное такси

В понедельник, 27 августа, в Токио в тестовом режиме запустили беспилотное такси.
Система беспилотных перевозок запущена компанией Hinomaru Kotsu Co, сообщает Ежедневник.
На данный момент заказать можно только один автомобиль, который осуществляет перевозки между районами Отемати и Роппонги. Оператор подчеркивает, что запуск является тестовым, однако реально работающим.
Одна поездка обходится пассажирам примерно в 13,5 долларов. Правда, совсем беспилотным японский сервис назвать пока нельзя.
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Передние места в авто занимают водитель и системный оператор, которые при необходимости корректируют работу машины.
Напомним, компания Vahana показала первый полет аэротакси.
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