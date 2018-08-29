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Lada Vision: АвтоВАЗ показал новую Ниву

АвтоВАЗ показал концепт будущей Нивы, то есть модели Lada 4×4 нового поколения.

Пока Lada 4×4 Vision – это чистой воды концепт-кар, серийную версию нужно ждать не раньше 2021 года.

Концепт получился довольно брутальным, но при этом внешний облик прототипа выполнен в новом фирменном стиле марки: прототип получил икс-фейс и икс-образные выштамповки по бокам, как у Vesta и Xray.

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Lada Vision: АвтоВАЗ показал новую Ниву / 3 фотографии

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Машина разрабатывается на платформе Renault Duster второго поколения, который уже появился на европейском рынке.

Напомним, ранее студенты показали, как будут выглядеть автомобили АвтоВАЗа в 2050 году.

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