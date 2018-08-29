Обгон, ряд и “мертвая зона”: 7 советов по вождению в городе

Первое вождение в городе – это всегда страх и растерянность. Но даже опытные водители могут попасть в аварийную ситуацию, допустив “детскую” ошибку.

Вождение в городе традиционно связано с огромным страхом у неопытных водителей. Действительно, в большом потоке машин передвигаться становится сложнее, чем на дорогах с двумя полосами движения. Советуем вам ознакомиться с советами, которые помогут вам не попасть в ДТП при вождении в городе.

Настройте посадку

Откидывать спинку кресла так, чтобы “лежать”, а также максимально упираться грудью в руль – неверно и опасно для вождения. Регулировки кресла должны быть настроены так, чтобы не приходилось тянуться к рулю и педалям, угол обзора был предельно широким, а взгляд направлен параллельно поверхности дороги.

Неудачный обгон – что делать

Если вы выехали на встречную полосу и поняли, что неудачно рассчитали обгон, прижмитесь к попутному транспорту и включите правый поворотник. Не вариант избежать столкновения со встречным потоком, попытавшись перескочить на противоположную обочину. Помните, ущерб при лобовой аварии всегда гораздо больше, чем при попутной.

Выровняйте колеса

Эксперты строго советуют не останавливаться на дороге с повернутыми влево колесами. Такое положение руля может стать фатальным. Причина в том, что из-за повернутых влево колес, при ударе сзади вашу машину может выбросить на встречную полосу. Начинайте поворот только тогда, когда начали движение.

Держитесь в своем ряду

При повороте необходимо всегда держаться в своем ряду. Возможно, вам кажется, что соседняя полоса пуста и можно ради удобства перестроится, но, как показывает практика, в этот момент появляются они…мотоциклисты.

Тормозите плавно

Когда на светофоре включился красный свет, не стоит мчать к нему на прежней скорости и лишь в последний момент давить в пол педаль тормоза. Останавливаться нужно заранее, нажав и плавно отпуская педаль. Это же касается и торможения за впереди идущим автомобилем. Правильно останавливаясь, у вас будет дополнительное время среагировать при отказе системы.

Поворачивайтесь к “мертвой зоне”

“Мертвая зона” со стороны правой стойки авто – очень коварна, ведь бывает там даже можно не заметить в зеркало и движущийся рядом грузовик. Здесь вам поможет быстрый поворот головы. Помните – у вас есть только мгновение, ведь автомобиль на скорости 60 км/ч за секунду преодолевает более 16 м.

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Предугадывайте остальных водителей

Пред­угадывать действия других участников движения – полезное занятие за рулем, потому что оно поможет лучше среагировать на возможную аварийную ситуацию, а также будет удерживать ваше внимание на дороге, а не на словах играющей песни. С опытом вы сможете легко определить, к примеру, что авто, двигающееся медленнее потока, скорее всего, ищет место для парковки и может резко затормозить.

К слову, Факты ICTV подготовили инструкцию о том, что делать, если стал свидетелем ДТП.

Фото: dreamstime.com.