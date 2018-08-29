Еще плюс гривна: в Украине подорожал бензин

Средняя цена всех видов бензинов и дизельного топлива в Украине в среду, 29 августа, выросла на 44 коп./л.

Ключевым фактором подорожания бензинов и дизельного топлива в Украине стал резкий рост цен в сетях группы Приват: Авиас и Укрнафта, которые повысили стоимость литра всех видов горючего сразу на 1 гривну.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга консалтинговой компании А-95.

Кроме “приватовских” заправок, подтянули цены в пределах 10-24 копеек ряд других сетей: Катрал, Mango и Amic. Таким образом средняя цена “пятого” бензина в украинской рознице подскочила до 30,08 грн./л. А дизелем заправляют в среднем по 27,88 грн./л.

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Подорожание эксперты объясняют преимущественно ростом курса доллара. Только за последние 7 дней официальный курс НБУ поднялся на 25 копеек, до 28,05 грн./$.

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