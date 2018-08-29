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Стоит 6 трамваев. В Киеве герой парковки заблокировал движение

В Киеве очередной герой парковки заблокировал движение трамваев.

Об этом сообщает Киев оперативный.

Водитель Skoda криво поставил свое авто на Дмитриевской и тем самым перекрыл движение.

–  Подумаешь, 6 трамваев стоит, – говорится в сообщении.

 

Читайте: Перепутала педали, въехала в витрину. На что способны богини парковки (ГОЛОСУВАННЯ)

К слову, в международном аэропорту Киев имени Игоря Сикорского в Жулянах стоимость суточной парковки для легковых автомобилей увеличилась в 2,5 раза.

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