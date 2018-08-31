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Новые правила регистрации авто в Украине

В системе регистрации автомобилей в Украине произошли перемены.

Отныне процедура снятия транспортного средства с учета отменена, передает ТопЖыр.

Соответствующее постановление о внесении изменений в Порядок государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов, было принято Кабмином.

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Теперь транспортные средства при продаже (или любом другом отчуждении) будут сразу перерегистрировать на нового владельца. В перечне документов, подтверждающих правомерность приобретения авто, добавили договор купли-продажи по результатам аукциона или электронных торгов.

К слову, Факты ICTV писали, как поставить авто на учет в Украине в 2018 году.

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