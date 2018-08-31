Продажи запчастей турецкого производителя Sampa в Украине превысили 1 млн евро

По итогу семи месяцев 2018 года продажи в Украине автомобильных запчастей производства турецкого бренда Sampa превысили 1 млн евро.

Об этом сообщил Игорь Игоревич Черненко, основатель Авто Трейд Компани – официального представителя Sampa в Украине.

– На фоне стагнирующего рынка украинского автопрома, продажи запасных частей для автомобилей в нашей стране неуклонно растут, – сообщил И. Черненко.

– Авто Трейд Компани, представляющая в Украине интересы 38-ми международных компаний, является также официальным дилером турецкого бренда Sampa в Украине. За 7 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2017 нам удалось нарастить объем продаж автозапчастей Sampa на 20%, что суммарно превысило 1 млн евро, – уточнил основатель Авто Трейд Компани.

По словам И. Черненко, лидирующая среди производителей автозапчастей в Турции компания Sampa, специализируется на производстве запасных частей для микроавтобусов, грузовиков, прицепов и полуприцепов мировых гигантов: DAF, MAN, IVECO, VOLVO, RENAULT, MERCEDES, SCANIA. Компания ведет системную работу по улучшению качества продукции и одним из последних новшеств стало открытие Испытательного центра научного развития и исследований площадью 3000 м2.

– Стабильно высокое качество продукции Sampa – это результат системной работы компании по улучшению качества продукции и увеличению срока эксплуатации, производимых на ее мощностях запасных частей. Буквально в этом году Sampa инвестировала около $10 миллионов в новый центр, который позволит бренду вести ряд дополнительных исследований и испытаний, – подчеркнул И. Черненко.

Читайте: Еще плюс гривна: в Украине подорожал бензин

Авто Трейд Компани работает на рынке Украины с 1995 года.

Компания ориентирована на оптовые продажи запчастей для моторной и трансмиссионной группы, подвески автомобиля. На сегодня Авто Трейд Компани – официальный представитель в Украине 38 международных компаний, среди которых: KOLBENSCMIDT, MAHLE, REINZ, SAMPA, FEBI, BF, FRECCIA, OPTIBELT, BILSTEIN, TEXAR.

На центральном складе, расположенном в Киеве, на площади 3500 кв. м. постоянно в наличии – более 300 тыс. автозапчастей.

Собственная служба логистики позволяет клиентам Авто Трейд Компани получать запчасти в Киеве и области в течение 1,5–2 часов, а в регионах Украины — уже на следующий день.

Дилеры и торговые партнеры компании работают во всех областных центрах и крупных городах Украины.