Как изменятся цены на бензин – прогноз на сентябрь

Ситуация с ценами на топливо будет определяться исключительно курсом доллара.

– Спрос в ближайшее время не увеличится, он будет стабильно высоким. Цены на нефть растут, и по нефтяным котировкам немного растет и стоимость топлива на границе, но это не определяющий фактор. Все будет зависеть от курса валют. Если курс еще ослабнет на 1 грн, то литр топлива через две недели отреагирует подорожанием на 70 копеек, – прокомментировал Рябцев, пишет Сегодня.

Если не прекратится падение нацвалюты, к середине сентября нефтепродукты могут подорожать еще на 50 копеек за литр. Сдерживать цены АЗС долго не будут. Сети АЗС покупают топливо за доллары или евро, но прибыль получают в гривне. Когда национальная валюта падает, то следующая закупка нефтепродуктов обходится компаниям дороже, из-за чего приходится поднимать цены. Плюс, ежемесячно на стоимость топлива влияет и акциз, поскольку он начисляется в евро, то есть, зависит от стабильности гривны.

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