PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Авто / Как изменятся цены на бензин - прогноз на сентябрь/

Как изменятся цены на бензин – прогноз на сентябрь

Ситуация с ценами на топливо будет определяться исключительно курсом доллара.

– Спрос в ближайшее время не увеличится, он будет стабильно высоким. Цены на нефть растут, и по нефтяным котировкам немного растет и стоимость топлива на границе, но это не определяющий фактор. Все будет зависеть от курса валют. Если курс еще ослабнет на 1 грн, то литр топлива через две недели отреагирует подорожанием на 70 копеек, – прокомментировал Рябцев, пишет Сегодня.

Если не прекратится падение нацвалюты, к середине сентября нефтепродукты могут подорожать еще на 50 копеек за литр. Сдерживать цены АЗС долго не будут. Сети АЗС покупают топливо за доллары или евро, но прибыль получают в гривне. Когда национальная валюта падает, то следующая закупка нефтепродуктов обходится компаниям дороже, из-за чего приходится поднимать цены. Плюс, ежемесячно на стоимость топлива влияет и акциз, поскольку он начисляется в евро, то есть, зависит от стабильности гривны.

Читайте: Обгон, ряд и “мертвая зона”: 7 советов по вождению в городе

К слову, эксперты дали прогноз, как изменятся цены на бензин до зимы.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка