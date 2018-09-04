Новый Kia ProCeed засветился на дорогах

Компания Kia занята испытаниями новой модели ProCeed, о чем свидетельствует видео, где прототип замечен в ходе дорожных тестов.

Kia продолжает экспериментировать с моделью ProCeed: в первом поколении это был стильный и недорогой автомобиль с намеками на образ купе, во втором – трехдверный хэтчбек в европейском стиле, а теперь компания задумала превратить модель в так называемый Shooting Brake, пишет Автоцентр.

Автомобиль получит более динамичный и элегантный силуэт, нежели универсал и хэтчбек Киа Сид. Это означает, что Kia лишит нас трехдверной версии своей модели: по статистике, такие автомобили покупают все реже.

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Но ProCeed должен привлекать своим необычным дизайном, а возросшая практичность благодаря двум задним дверям и вместительному багажнику станет приятным дополнением.

К слову, KIA официально презентовала электрический кроссовер Niro EV.