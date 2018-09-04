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В Украине снова выросли цены на бензин

С 3 на 4 сентября крупные сети АЗС подняли цены на топливо.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные мониторинга Консалтинговой группы А-95.

На 50 коп./л подорожало топливо в сети WOG, Shell поднял цены на 30 коп./л. На UPG цены на бензины выросли на 30 коп./л, ДТ – на 20 коп./л. В сети БРСМ-Нафта стоимость топлива выросла на 35-50 коп./л.

Цены на топливо растут на фоне падения курса гривни. В августе доллар подорожал на 1,41 грн.

Читайте: Как изменятся цены на бензин – прогноз на сентябрь

К слову, эксперты дали прогноз, как изменятся цены на бензин до зимы.

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