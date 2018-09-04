Как выбрать автомобильное кресло для ребенка – советы Супрун

Автомобильные катастрофы во многих странах мира являются одной из самых частых причин детской смертности, поэтому стоит позаботиться о безопасности ребенка в автомобиле.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала в Facebook о том, как правильно выбрать автомобильное кресло для ребенка.

– По данным ВОЗ, детские автомобильные кресла уменьшают риски получения серьезной травмы на 80% по сравнению с детьми, которых фиксируют в авто просто с помощью ремня безопасности. Поэтому не приходится говорить о важности этого устройства в каждом автомобиле, в котором едет ребенок. Важно не просто приобрести кресло и посадить в него ребенка. Безопасность и эффективность также зависит и от того, правильно ли подобрано кресло, а также от правильности его фиксации, – пишет Супрун.

Прежде, чем покупать кресло, нужно знать точный вес и рост ребенка, чтобы подобрать комфортное сиденье, которое подойдет для длительных поездок. Лучше покупать кресло вместе с ребенком, чтобы вы понимали конструкцию сидения, а ребенок сам подтвердил, что ему удобно в нем.

Читайте: Тренировки по-новому: Супрун рассказала, чем заменить фитнес



Кроме того, важно детально изучить правила перевозки детей разного возраста.

– Например, новорожденных детей в возрасте до 1 года, по некоторым рекомендациям до 2-х, нельзя перевозить лицом к ходу движения. Кресло должно быть установлено боком или задом. Старших детей – весом от 9 килограмм уже можно перевозить лицом, – добавила Супрун.

По ее словам, нужно пристегивать ребенка в авто даже в том случае, когда поездка может быть непродолжительной.

К слову, домашние животные помогают людям бороться с депрессией, тревогой и уменьшают риск появления сердечно-сосудистых заболеваний.