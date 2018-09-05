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АЗС подняли ценники на бензин – на сколько

За сутки 4 сентября в Украине вновь значительно выросли цены на бензин и дизельное топливо на автозаправочных станциях.

Скачек цен составил 13-14 копеек за литр при розничных покупках.

Об этом со ссылкой на данные рынка уведомило издание еnkorr, специализирующееся на вопросах энергетики.

Уточняется, что дизель в среднем вырос в цене на 14 копеек, а бензин – на 13 копеек за литр.

Читайте: Как изменятся цены на бензин – прогноз на сентябрь

К слову, эксперты дали прогноз, как изменятся цены на бензин до зимы.

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