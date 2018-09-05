Компания Volvo представила концепт беспилотного электромобиля 360c, без руля и педалей, а компоновку салона можно менять в зависимости от задач. Сиденья можно превратить в полноценное спальное место для поездок на небольшие расстояния.

Об этом сообщается сайте Volvo.

Инженеры компании Volvo, в своем концепте, решили значительно переделать модель использования салона беспилотного автомобиля. Большая часть верхней части автомобиля, в том числе и крыша, покрытая стеклом.

Салон автомобиля можно менять в зависимости от задач. Разработчики предлагают использовать автомобиль как альтернативу самолетам для перемещения на относительно небольшие расстояния.

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По замыслу инженеров, благодаря тому, что в салоне можно разложить спальное место, пассажир может отправиться непосредственно от дома до места назначения ночью, вместо того, чтобы ехать в аэропорт, потом лететь и снова ехать до места назначения.

Пока производитель не рассказывает о характеристиках автомобиля, таких как емкость аккумулятора или типе датчиков для автопилота, а также о том, планируется ли выпуск серийной модели на базе концепта.





Беспилотный электромобиль с кроватью – Volvo представила концепт / 3 фотографии

К слову, с 2019 года все новые автомобили компании Volvo Cars будут оснащены электрическим двигателем.