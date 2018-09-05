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До 80% за 40 минут – новый электрокроссовер Mercedes-Benz

Компания Mercedes-Benz показала свой первый электрический кроссовер EQC 400 4Matic.

Компания Mercedes-Benz опубликовала на своем сайте первые фотографии электрического кроссовера EQC 400 4Matic.

Авто оснастили двумя электромоторами общей мощностью в 408 лошадиных сил.

До 100 км/ч авто может разогнаться за 5,1 секунды. Оно укомплектовано литий-ионным аккумулятором емкостью 80 кВт/ч.

Зарядка кроссовера возможна на станциях мощностью до 110 кВт. За 40 минут его батарея может зарядиться на 80%.

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Одного заряда хватит для того, чтобы преодолеть 320-450 км. Авто сможет работать в нескольких режимах – Comfort, Eco, Max Range и Sport.

Начало производства намечено на 2019 год.

К слову, компания Kia занята испытаниями новой модели ProCeed, о чем свидетельствует видео, где прототип замечен в ходе дорожных тестов.

Фото: Mercedes-Benz

Видео: Mercedes-Benz

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