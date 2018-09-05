Краска, кузов и стекло: как распознать битую машину

Факты ICTV выяснили, на что стоит обратить внимание, чтобы не купить автомобиль после ДТП.

Визуально осматривать авто нужно в светлое время суток и в чистом состоянии.

Обратите внимание на толщину покраски кузова, если какие-то детали перекрашивались, то слой краски на них будет отличаться.

Когда решитесь идти осматривать варианты авто для покупки вооружитесь сантиметром, магнитом, толщиномером (прибор для измерения толщины покраски. – Ред.) и человеком, который хорошо разбирается в машинах.

Неровная покраска

Обратите внимание на толщину покраски кузова, если какие-то детали перекрашивались, то слой краски на них будет отличаться.

Присмотритесь к следам краски в неожиданных местах. Внимательно осматривайте стойки, места соединений, детали крепежа и загляните под капот.

Также вас должен насторожить излишне новый вид покрытия. Не может быть у машины с пробегом идеальное покрытие.

Была ли покраска следствием немного поцарапанного об бордюр бампера или сильного удара — вот в чем вопрос.

Неровные зазоры

Присмотритесь к ширине зазоров между капотом и крылом – с обеих сторон они должны быть одинаковы.

Также неравномерный зазор встречается на стыке свариваемых деталей, например, между крылом и стойкой кузова.

Еще один момент, который может выдать битую машину – это дверь. Довольно часто их после аварии устанавливают с небольшим перекосом, и в процессе эксплуатации они оставляют некоторые дефекты на корпусе автомобиля. В результате этого когда вы их открываете или закрываете слышны скрипы и другие неприятные звуки.

Неаккуратные швы

На заводе автомобильные кузова свариваются из отдельных деталей преимущественно точечной сваркой, после чего стыки уплотняют специальным герметиком.

Заводской герметик выглядит аккуратно, хорошо прокрашен и часто почти незаметен. При кузовном ремонте его наносят более узловато, часто размазывают, а консистенция порой похожа на высохшую краску.

Осмотрите весь автомобиль, если сварочные швы разные – это признак того, что машина побывала в ДТП.

Также, по кузову можно понять, где есть места, которые заделывали шпаклевкой. Возьмите магнит и поднесите сначала к кузову, а потом к подозрительному месту. Если к той части, которая вызывает сомнения, магнит крепится с меньшей силой, то там скорее всего присутствует шпаклевка.

Битые стекла

Посмотрите на года выпуска на светотехники и стекол. Различие в датах может сказать о том, что машина попадала в аварию и стекло менялось.

Обратите внимание на фары, если они отличаются по прозрачности, значит, одна из них заменена недавно. Фары машины должны светить симметрично и ровно. Чтобы это проверить подгоните авто к ровной стене и включите огни. Если свет падает неровно и под неправильным углом, это свидетельствует о замене фар.

Также посмотрите есть ли в правом нижнем углу лобового стекла заводская маркировка. В противном случае стекло меняли.

Распросите хозяина по какой причине проводилась замена.

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Фото: stocksnap.