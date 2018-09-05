Украина может отменить медицинские справки для водителей

В Украине хотят отменить обязательную медицинскую справку для водителей.

В Украине планируют исключить медицинскую справку из перечня документов, необходимых для получения либо замены водительских прав, сообщает Auto24.

Сейчас водительская медкомиссия включает посещение окулиста, невропатолога, отоларинголога, хирурга, гинеколога (для женщин) и терапевта. Кроме того, нужно сдать анализы крови и мочи.

– Для непрофессиональных категорий (легковые авто и мотоциклы) следует значительно упростить процедуру. В идеале у сервисных центров МВД должен быть доступ к медицинской базе данных. Если человек состоит на учете у семейного врача, то информация о состоянии его здоровья есть в этой базе, – заявил начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Крыклий.

По его словам, эта система позволит исключить медицинскую справку из перечня документов, которые необходимы для получения или замены водительских прав.

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К слову, в системе регистрации автомобилей в Украине произошли перемены.