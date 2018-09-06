Тест-драйв Peugeot 108: львенок в городских джунглях

Городской малыш Peugeot 108 побывал на тест-драйве у Фактов ICTV.

Хэтчбек Peugeot 108 является одним из трех “сводных братьев” созданных PSA Peugeot Citroen и Toyota. Львенок Peugeot 108 делит одну платформу с Citroen C1 и Toyota Aygo. К слову, его французский родич Citroen C1 ранее побывал у нас на тест-драйве.

Peugeot 108 предлагается в Украине с одним вариантом бензинового двигателя объемом 1,0 л VTi, мощностью 68 л.с. / 6000 об.мин и максимальным крутящим моментом 95 Нм / 4300 об.мин.

В этом году двигатель немного обновили и сейчас на Peugeot 108 устанавливает тот же 1,0 л VTi, но незначительно мощнее 72 л.с. / 6000 об.мин и максимальным крутящим моментом 93 Нм / 4400 об.мин. В добавок, он стал экологичнее.

Для заказа доступна только роботизированная 5-ступенчатая КПП. Других вариантов нет.

Зато есть 3- и 5- ти дверные варианты исполнения кузова.

На выбор также есть и два варианта комплектации – ACTIVE и ALLURE.

Peugeot 108 в 5-дверном варианте с двигателем 1,0 л VTi, РКПП и в комплектации ACTIVE обойдется примерно в $12,7 тыс.

Peugeot 108 в 5-дверном варианте с двигателем 1,0 л VTi, РКПП и в комплектации ALLURE обойдется примерно в $13,4 тыс.

На тест-драйве у Фактов ICTV побывала 5-дверная версия Peugeot 108 в комплектации ALLURE с двигателем 1,0 л / 68 VTi и 5-РКПП.

Дизайн

Внешний вид у Peugeot 108 сдержанный, стильный и современный. Плавные линии, понятные и привычные формы особо не выделяют Peugeot 108 из толпы, но это если мы говорим о более спокойных цветовых решениях.

В нашем случае золотистый окрас как раз наоборот сделал “малыша” более заметным в городе. Кстати, есть также возможность двухцветового оформления кузова.

Спереди у тестового Peugeot 108 были установлены галогеновые фары основного света, противотуманки и светодиодные ходовые огни.

Сзади у Peugeot 108 выделяется крышка багажного отделения, которая выполнена полностью из стекла и фонари с так называемыми “львиными когтями”.

Салон

Серый салон также разбавляют вставки золотистого цвета на торпедо и картах дверей. Материалы прогнозируемо простые и бюджетные.

Панель приборов, выполнена в мотоциклетном стиле, а тахометр и вовсе вынесен на отдельное вертикальное табло. На круглый дисплей в центре спидометра выводятся данные бортового компьютера. Управляется он с помощью кнопок непосредственно под экраном.

На руль вынесено управление медиа и телефоном, а также системой контроля полосы движения. Да, в Peugeot 108 есть такая система.

Также есть и система бесключевого доступа и пуск двигателя кнопкой, а вы как думали? 🙂 Передние сидения с интегрированными подголовниками оснащены механическими регулировками и подогревом.

По центру торпедо расположен экран мультимедийной системы диагональю 7″ дюймов, где и сконцентрировано управление большинством функций автомобиля.

Меню такое же, как и у Citroen C1, по началу немного путаешься, а потом привыкаешь. Графика и качество картинки средние, ничего выдающегося.

Peugeot 108 поддерживает функции Apple Car Play, Android Auto и Mirror Link. Удобно, современно и практично. Есть одно гнездо USB и AUX.

Есть 4 динамика, которых в городе вполне хватает, а вот на загородных скоростях приходится подбавлять громкости. Хотя, это скорее вопрос к шумоизоляции.

Также спереди есть два подстаканника, а в “бардачке” ниша под бутылку с водой.

Кнопочным оставили блок климат-контроля, который вместе с отдельным экраном чем-то напомнил мне пульт управления мультиваркой или стиральной машиной. 🙂

Да, это меня повеселило, но на самом деле такое решение очень практичное. Кнопки большие, их расположение запоминается быстро, да и экран читабельный. Все как на стиралке. 🙂

Сзади все еще проще и аскетичнее. Места прогнозируемо мало и втроем там комфортно не усесться.

Окна открываются только в режим проветривания.

Багажник в Peugeot 108 объемом 196 /180 л (с ремкомплектом / запасным колесом).

Наличие запаски меня приятно удивило, честно. 🙂 Сидения складываются в соотношении 50/50, что позволяет возить домашний длинномер.

Город и трасса



Трехцилиндровый бензиновый двигатель VTi объемом 1,0 л обладает мощностью 68 л.с. / 6000 об.мин и максимальным крутящим моментом 95 Нм / 4300 об.мин. Работает мотор в паре с 5-ступенчатым “роботом”.

Эта парочка знакома нам по тест-драйву Citroen C1, но если при покупке Citroen у вас есть возможность выбора между МКПП и РКПП, то “львенок” предлагается только в комплекте с роботом.

Все “прелести” трехцилиндрового двигателя ощущаются, также, как и у Citroen C1. Это касается вибраций и посторонних шумов в салоне от работы мотора.

Что касается экономичности, то все зависит от манеры вождения и режима эксплуатации. В спокойном режиме выходного дня у меня получился расход топлива около 6,8 л, а вот в более интенсивном режиме рабочего дня расход топлива достигал 7,6 л.

“Робот” работает в характерном для РКПП стиле и требует некоторого времени для привыкания. Плавные, линейные разгоны и размеренный стиль езды – это ему дается без проблем. С резкими стартами, ускорениями и маневрами у Peugeot 108 не все так гладко. Его режим – спокойная манера вождения.

Компактный Peugeot 108 создан для города и его размеры заставляют забыть о трудностях с парковкой в большом городе. Узкие дворы, запаркованный центр и плотный трафик – не проблема для Peugeot 108.

Габаритные размеры:

Длина 3 475 мм

Ширина 1 884 мм (С учетом зеркал)

Высота 1 460 мм

Колесная база 2 340 мм

Клиренс 120 мм

Для еще большей уверенности во время парковочных маневров есть камера заднего вида, которая выдает информативную широкоугольную картинку. Парковочных датчиков в Peugeot 108 нет ни спереди, ни сзади, но и острой необходимости в них нет, ведь габариты и так вполне читаются.

Подвеска в Peugeot 108 оказалась мягкой, чего не ожидаешь от компактного городского хэтчбека А-класса.

Спереди у француза установлена подвеска типа МакФерсон, а сзади П-образная балка кручения.

В тестовом Peugeot 108 была установлена система экстренного торможения в условиях города (Active Safety Brake), которая ассистирует водителю и в случае сближения помогает избежать столкновения применив торможение.

Выезжая на трассу на Peugeot 108 я опасался, что на ситикаре мне не удастся насладится загородной поездкой в силу малолитражного мотора, размеров да и самого городского предназначения авто. Я ошибался.

В Peugeot 108 на трассе вы не чувствуете себя не в своей тарелке. Он хорошо держит дорогу, справляется с обгонами и при этом не вызывает никакого дискомфорта. 110-120 км/ч – вполне комфортная скорость на трассе. Да, шумоизоляция оставляет желать лучшего и на трассе приходится общаться на повышенных тонах.

Расход топлива за городом у меня составлял около 6,0 л на 100 км.

Итог

Peugeot 108 стильный, простой и приспособленный к городу хэтчбек. В городе на нем удобно, но к нему нужно приспосабливаться и найти подход.

Без резкий движений, стартов на светофорах и “газа в пол” – экономичный, городской хэтч. С динамичным вождением вылезут все прелести РКПП и расход топлива перестанет радовать.

Решать, как всегда, Вам. 🙂







































Тест-драйв Peugeot 108: львенок в городских джунглях / 20 фотографий

Олесь Куница