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Toyota отзывает миллион гибридных Prius и C-HR

Японская компания Toyota Motor отзывает более миллиона автомобилей Prius и C-HR из-за риска возгорания.

Автомобили отзываются для ремонта части электрической системы, которая может привести к возникновению пожара, пишет Engadget.

Отзыв касается автомобилей, построенных в Японии в период с июня 2015 по май 2018 года, включая вариант плагина Prius и гибридную версию C-HR.

Точно известно, что отзыв коснется 192 тысяч автомобилей Prius в США и более 550 тысяч автомобилей в Японии. Проблемы в этих машинах связаны с проводкой, подключенной к блоку управления мощностью. Изоляция может изнашиваться с течением времени, что может привести к короткому замыканию и пожару.

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Сейчас уже известно об одном случае задымления в автомобиле Toyota из-за этой неисправности. В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, в марте Toyota представила кроссовер RAV4 пятого поколения.

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