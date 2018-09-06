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Закон о евробляхах: Минфин раскритиковал новые ставки растаможивания

В Минфине считают, что принятие законопроекта о снижении стоимости растаможки автомобилей с еврономерами в первом чтении “сняло напряжение в обществе”.

Сергей Верланов, заместитель министра финансов, в интервью изданию Экономическая правда поделился информацией о принятом в первом чтении законопроекте о снижении стоимости растаможки автомобилей с еврономерами.

Новые ставки из законопроекта являются немного не тем, на что все же рассчитывали владельцы еврономеров, и общественность несколько разочарована.

– В целом Кабмин и Минфин поддержали этот законопроект, но к нему есть определенные замечания. Их нужно учесть при его принятии во втором чтении.

Верланов считает, что принятие законопроекта в первом чтении “в некоторой степени сняло напряжение” и это хороший знак, который повлечет за собой дальнейшее развитие диалога и достижение консенсуса между сторонами.

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– Во-первых, для нас принципиально решить вопросы охраны окружающей среды, какой стандарт мы берем – Евро-3, Евро-4 или Евро-5. Евро-5 не подходит. Фактически – это семилетние автомобили. Мы должны откатиться к определенному стандарту, как минимум, Евро-4. Но дискуссия идет и о Евро-3, – продолжил заместитель министра финансов. – Во-вторых, ставка. Мы должны выйти на определенный компромиссный вариант с комитетом и уже сложившейся инициативной группой Авто Евро Сила. Нужно найти такое решение, чтобы эти автомобили были все же растаможены и введены в легальный оборот.

Напомним, 13 Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект по снижению стоимости растаможки автомобилей на еврономерах.

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