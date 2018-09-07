Как выгоднее: купить авто или ездить на такси

Выгодно ли ездить на собственной машине? Может, лучше не тратить деньги на покупку авто, а просто кататься на такси? Факты ICTV решили разобраться и посчитать, что выгоднее.

Что выгоднее: собственное авто или поездки на такси – задавались таким вопросом, не так ли?

Конечно, дешевле ездить на общественном транспорте, даже после столь значительного подорожания.

Однако, если речь зашла за комфорт, семью на экономию времени – то стоит говорить об авто.

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Без сомнения, если вы почти ежедневно ездите, гораздо выгоднее купить собственное авто.

Мы сделали несколько подсчетов.

В пример взяли одни из самых популярных автомобилей в Украине.

По нашим опросам, в среднем украинцы проезжают 30 км в день. Кто-то меньше, потому что ездит только на работу и обратно, а некоторые и больше, потому что постоянно мотаются по городу.

Взяли средние 30 км и умножили на 5 рабочих дней. Получилось 150 км в неделю.

На инфографике сравнили, сколько тратят водители на различное топливо, и сравнили с такси.

К слову, во внимание бралась средняя цена топлива на рынке. Бензин в примере – А95.

Пока получается, что автомобиль в Украине иметь полностью выгоднее, чем использовать для поездок такси.

Ах, да, если вы уже ринулись считать, насколько ваш бензин получается дороже газа, то последний установить сегодня можно примерно за 14 тыс. грн. 😉

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Кроме того, мы здесь еще немного подсчитали, и вот, что получается:

За полтора года поездок на такси ежедневно вы потратите примерно $3820. Из этих денег можно купить б/у малолитражку в хорошем состоянии, например, Daewoo Matiz за $2900.

По нашей формуле, за полтора года езды на этой машине вы потратите $900 на бензин (взяли среднюю цену А92, поскольку он больше подходит “маленькой” по техническим характеристикам).

Но! Не забывайте о дополнительных расходах на автомобиль и скрытые проблемы владения транспортным средством:

Вам нужно думать о парковке и где оставить автомобиль ночью

Машина имеет свойство ломаться

Ей нужен ежегодный техосмотр

Когда автомобиль вам нужен исключительно для того, чтобы добраться до работы и с нее, стоит 10 раз подумать, стоит ли его покупать.

Если же речь идет не только о дороге до работы, но о семье и долговременных поездках, то стопроцентно нужно брать собственный автомобиль.

В таком случае вам понадобятся лайфхаки. Факты ICTV уже позаботились об этом, поэтому читайте полезные советы о том, как экономить и вести собственный бюджет.