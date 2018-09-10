Новый Mercedes GLE засветился без камуфляжа

Производство кроссовера Mercedes GLE стартует уже этой осенью.
Новый кроссовер Mercedes GLE с внутризаводским обозначением V167 почти без камуфляжа сфотографировали на транспортном поддоне в аэропорту Франкфурта-на-Майне.
Снимки Мерседеса опубликованы в Instagram.
До официальной премьеры нового кроссовера Mercedes GLE остаются считанные недели: этой осенью стартует его производство на фабрике в американской Тускалузе.
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Известно, что полноприводник построен на новой модульной платформе MHA (Modular High Architecture), которая также ляжет в основу флагманского кроссовера GLS.
Напомним, Mercedes показала свой первый электрический кроссовер EQC 400 4Matic.
Фото: frankfurtcarspotter
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