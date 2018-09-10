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Новый Mercedes GLE засветился без камуфляжа

Производство кроссовера Mercedes GLE стартует уже этой осенью.

Новый кроссовер Mercedes GLE с внутризаводским обозначением V167 почти без камуфляжа сфотографировали на транспортном поддоне в аэропорту Франкфурта-на-Майне.

Снимки Мерседеса опубликованы в Instagram.

До официальной премьеры нового кроссовера Mercedes GLE остаются считанные недели: этой осенью стартует его производство на фабрике в американской Тускалузе.

Читайте: Тест-драйв Peugeot 108: львенок в городских джунглях

Известно, что полноприводник построен на новой модульной платформе MHA (Modular High Architecture), которая также ляжет в основу флагманского кроссовера GLS.

Напомним, Mercedes показала свой первый электрический кроссовер EQC 400 4Matic.

Фото: frankfurtcarspotter

 

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