Как купить машину в Европе: топ-5 сайтов по продаже б/у авто

Самую актуальную информацию о продаже подержанных авто в Европе можно найти на онлайн досках объявлений. Факты ICTV собрали самые популярный сайт по продаже б/у авто.
Существует много интернет-площадок для продажи подержанных авто из Европы и в основном они адаптированны и под иностранного покупателя.
Однако, единственная проблема, с которой столкнутся украинцы это языковой барьер.
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Если немецкие сайты часто имеют русскую версию, то польские, болгарские и литовские крайне редко.
Лайфхак
Если вы пользуетесь Google Chrome, то стоит зарегистрировать свой профиль в Google и настроить автоперевод иностранных сайтов на нужный язык.
Топ сайтов:
- mobile.de – удобный и самый масштабный порта в Германии, имеет русскую версию
- auto.de – еще один немецкий ресурс, также имеет русскую версию сайта
- autoplius.lt – литовская платформа для продажи с русской версией сайта
- autoscout24 – портал имеет, как русскую, так и украинскую версии
- otomoto – качественный польский ресурс. Имеет только одну языковую версию, но украинцам будет не сложно понять главные позиции сайта.
Как купить:
- Выбор автомобиля на ресурсах, а затем и обратная связь с продавцом занимает в среднем 1-2 дня. Стоит выбрать сразу два варианта: основной и запасной.
- Планирование поездки.
- Прибытие на место, проверка авто, покупка и оформление документов.
- После оформления отправляем брокеру в Украину скан. копии документов (через интернет). На границе, необходимо иметь оформленную предварительную декларацию (ПД) и внесенную на реквизиты таможни сумму налогов по автомобилю.
- Пересечение границы (от 4 до 30 часов, бывают большие очереди). После этого есть 10 дней до прибытия в пункт таможенного оформления по месту регистрации.
- Растаможка – автомобиль ставится на терминал на 1-3 дня, документы на авто передаются таможенному брокеру, который делает всю документальную работу по растаможке.
- Сертификация автомобиля – сертификат соответствия нормам Евро 5.
- Последне, что нужно будет сделать, поехать в Сервисный центр МВД с пакетом документов и поставить авто на первый учет.
К слову, ранее Факты ICTV выяснили, на что стоит обратить внимание, чтобы не купить автомобиль после ДТП.
Фото: unsplash.