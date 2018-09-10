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Как купить машину в Европе: топ-5 сайтов по продаже б/у авто

Самую актуальную информацию о продаже подержанных авто в Европе можно найти на онлайн досках объявлений. Факты ICTV собрали самые популярный сайт по продаже б/у авто.

Существует много интернет-площадок для продажи подержанных авто из Европы и в основном они адаптированны и под иностранного покупателя.

Однако, единственная проблема, с которой столкнутся украинцы это языковой барьер.

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Если немецкие сайты часто имеют русскую версию, то польские, болгарские и литовские крайне редко.

Лайфхак

Если вы пользуетесь Google Chrome, то стоит зарегистрировать свой профиль в Google и настроить автоперевод иностранных сайтов на нужный язык.

Топ сайтов:

  • mobile.de – удобный и самый масштабный порта в Германии, имеет русскую версию 
  • auto.de – еще один немецкий ресурс, также имеет русскую версию сайта
  • autoplius.lt – литовская платформа для продажи с русской версией сайта
  • autoscout24 – портал имеет, как русскую, так и украинскую версии
  • otomoto – качественный польский ресурс. Имеет только одну языковую версию, но украинцам будет не сложно понять главные позиции сайта. 

Как купить:

  1. Выбор автомобиля на ресурсах, а затем и обратная связь с продавцом занимает в среднем 1-2 дня. Стоит выбрать сразу два варианта: основной и запасной.
  2. Планирование поездки.
  3. Прибытие на место, проверка авто, покупка и оформление документов.
  4. После оформления отправляем брокеру в Украину скан. копии документов (через интернет). На границе, необходимо иметь оформленную предварительную декларацию (ПД) и внесенную на реквизиты таможни сумму налогов по автомобилю.
  5. Пересечение границы (от 4 до 30 часов, бывают большие очереди). После этого есть 10 дней до прибытия в пункт таможенного оформления по месту регистрации.
  6. Растаможка – автомобиль ставится на терминал на 1-3 дня, документы на авто передаются таможенному брокеру, который делает всю документальную работу по растаможке.
  7. Сертификация автомобиля – сертификат соответствия нормам Евро 5.
  8. Последне, что нужно будет сделать, поехать в Сервисный центр МВД с пакетом документов и поставить авто на первый учет.

К слову, ранее Факты ICTV выяснили, на что стоит обратить внимание, чтобы не купить автомобиль после ДТП.

Фото: unsplash.

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