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Как выбрать автошколу – 7 советов

Как выбрать автошколу – вопрос, с которого начинается путь любого будущего водителя. Факты ICTV советуют, как правильно выбрать автошколу.

Выбрать автошколу в своем городе – не трудно. Главное, что необходимо сделать – это поинтересоваться о репутации учебного заведения, чтобы получить хорошие знания и не попасть к аферистам.

Проверьте наличие лицензии

У хорошей автошколы обязательно должна быть лицензия. Это основной документ, который подтвердит квалификацию инструкторов. К тому же, автошколы без лицензии могут оказаться просто аферой для выманивания денег.

Прочтите отзывы

Поинтересуйтесь репутацией автошколы у своих знакомых или прочтите отзывы о ней в интернете. Наверняка, в сети будут сайты, где представлена нужная информация с комментариями пользователей.

Узнайте об опыте инструкторов

Постарайтесь добыть отзывы бывших учеников об инструкторах. Если повезет, эту информацию можно найти в интернете. Часто учебные заведения на своих сайтах размещают информацию о сотрудниках. Также лучше всего при визите в автошколу познакомиться с учителями лично.

Не экономьте

Если заявленная одной из автошкол стоимость гораздо меньше, чем у других учебных заведений, то это повод насторожиться. Известны случаи, когда мошенники собирали деньги с людей и исчезали. Узнайте также обо всех доплатах, которые могут потребоваться во время обучения, чтобы в результате не заплатить больше, чем в самой дорогой автошколе.

Узнайте местоположение школы

Если хорошая автошкола находится в непосредственной близости к вашему дому, то вам очень повезло. Тем не менее, если вы знаете, что более удаленная автошкола имеет лучшую репутацию, стоит выбрать именно ее. Определяющий фактор – знания и умения.

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Проверьте оборудование и автопарк

В учебных классах должны быть различные наглядные пособия и плакаты. У автошколы должен быть свой автопарк со специально оборудованными машинами. Не пугайтесь, если вас будут учить на старом Жигули. Обычно после такого учения легко в бою – то есть управлять более новым современным автомобилем.

Узнайте о документах

Поинтересуйтесь о том, какие документы об окончании автошколы вы получите. Свидетельство о прохождении курса обучения будут вам необходимы для сдачи экзамена на получение водительских прав.

Напомним, в Украине ввели возможность сдачи экзамена по правилам дорожного движения в Украине на английском языке.

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