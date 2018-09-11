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Первые поехали: Беларусь выпустила электромобили Zotye E200

Первые электромобили Zotye E200, произведенные в Беларуси, уже проходят обкатку в цехах.

Миниатюрный электрокар Zotye E200 пока что ездит только по цехам завода, проходит обкатку, и недоступен взгляду широкой публики. Но уже в середине осени первая партия электрокаров поступит в продажу, пишут Elektrovesti.

Zotye  E200 — двухместный ситикар, по компоновке напоминающий Smart. Привод электрокара — на задних колесах, которые приводит в движение 82-сильный электромотор. Питает автомобиль литий-ионная батарея емкостью 24 кВтч, которая заряжается от бытовой розетки за 8 часов, а при помощи экспресс-зарядки восполнить заряд до 80% можно всего за полчаса. Заявленный запас хода – 220 км.

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Первые поехали: Беларусь выпустила электромобили Zotye E200 / 2 фотографии

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Пока цена на новинку не объявлена (еще не сформирована до конца). Ожидается, что купить Zotye E200 в Беларуси можно будет примерно за $17 тысяч.

Напомним, глава Tesla Илон Маск спрогнозировал выход бюджетного электрокара за $25 тысяч.

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