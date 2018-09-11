Растаможка авто в Украине 2018: сколько стоит и как посчитать

Факты ICTV посчитали, во сколько обойдется растаможка б/у авто в Украине, согласно новому закону о налогообложении легковых транспортных средств, а также создали удобную таблицу подсчета.

Растаможка авто в Украине значительно изменится, если Верховна Рада все-таки рассмотрит законопроекты, которые призваны решить проблему авто на еврономерах.

15 июня 2018 года группа народных депутатов, в том числе глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, зарегистрировала в парламенте два законопроекта:

с изменениями в Налоговый кодекс о снижении акцизного налога с автомобилей ( №8487

о запрете на таможенное оформление машин, не соответствующих стандарту Евро-5, и усилении контроля за перемещением и использованием авто, зарегистрированных в других государствах ( №8488

Верховная Рада 13 июля приняла в первом чтении закон о доступной растаможке.

Как правильно посчитать растаможку авто из Европы в 2018 году.

Акциз

Так, согласно изменениям в основе расчета акцизного налога на авто – базовые ставки для единицы авто: с бензиновым двигателем – 50 евро, с дизельным двигателем – 75 евро, с применением к ним коэффициентов.

Ставка (акциза) = Ставка (базовая) х К двигателя х К возраста

Обратим внимание, что коэффициент возраста равен количеству полных календарных лет (С года, следующего после года выпуска авто. – Ред.). Для новых и бывших в употреблении не более одного года авто, коэффициент равен 1.

Дополнительно

Отметим, помимо акциза также нужно заплатить НДС, ввозную пошлину и платеж в Пенсионный фонд.

Например, подсчитаем, во сколько нам обойдется BMW 520 2012 года выпуска (5 полных лет).

Средняя стоимость такого авто в Литве составит €13 000. Двигатель – 2.0.

Акциз: €50 (базовая ставка) *2 (2000 см3/1000)*5 (років) = €500.

Итоговая стоимость BMW 520: €13 000 (цена) + €1300 (пошлина) + €500 (акциз) + €2960 (НДС) + €520 (4% Пенсионный фонд) = €18 280.

Напомним, в Минфине считают, что принятие законопроекта о снижении стоимости растаможки автомобилей с еврономерами в первом чтении “сняло напряжение в обществе”.