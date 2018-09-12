Lexus показала Киев будущего в своей рекламе

Автомобильная компания Lexus сняла рекламный ролик в Киеве.
На кадрах ролика можно увидеть улицы Подола, Почтовую и Софийскую площадь, а также Крещатик. На видео наложена графика, которая превращает киевские локации в футуристический город.
Режиссером ролика стал Люк Хуксхем. Спецэффектами занималась украинская продакшн-студия Radioaktive Film, известная работой над рекламными роликами и клипами для исполнителей Coldplay, Hurts и других.
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В съемках приняли участие танцоры украинского коллектива Apache Crew.
К слову, ранее футуристическую рекламу в Киеве сняла французская нефтегазовая компания Total S.A.
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