Компания Mercedes-Benz показала обновленный кроссовер GLE.

Компания Mercedes-Benz рассекретила обновленный кроссовер GLE, который дебютирует на Парижском автосалоне 2018 в октябре, сообщает пресс-служба компании.

Объем багажника со сложенными задними сиденьями составит 2055 л. Новое поколение оснастили шасси Modular High Architecture.

Новинка должна поступить в продажу в Европе в 2019 году с 5-местным и 7-местным исполнением салона.

Кроссовер также получит новый блок климат-контроля, воздуховоды и 3-спицевый руль с сенсорными панелями.







Mercedes рассекретил новый кроссовер GLE / 4 фотографии

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Фото: Mercedes-Benz

Видео: Mercedes-Benz