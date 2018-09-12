Mercedes рассекретил новый кроссовер GLE

Компания Mercedes-Benz показала обновленный кроссовер GLE.
Компания Mercedes-Benz рассекретила обновленный кроссовер GLE, который дебютирует на Парижском автосалоне 2018 в октябре, сообщает пресс-служба компании.
Объем багажника со сложенными задними сиденьями составит 2055 л. Новое поколение оснастили шасси Modular High Architecture.
Новинка должна поступить в продажу в Европе в 2019 году с 5-местным и 7-местным исполнением салона.
Кроссовер также получит новый блок климат-контроля, воздуховоды и 3-спицевый руль с сенсорными панелями.
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Фото: Mercedes-Benz
Видео: Mercedes-Benz