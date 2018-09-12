Что заливают в авто? В Украине впервые проверили качество газа на АЗС

Первую в Украине проверку качества газа на АЗС сделали журналисты Утра в большом городе вместе со специалистами. Чем же на самом деле заправляют наши авто?

Представители Международной академии стандартизации и Союза потребителей Украины впервые сделали открытую независимую проверку сжиженного газа, которым украинцы заправляют авто.

Самым сложным при проверке оказалось уговорить работников АЗС продать 2 литра газа.

Сделать отбор должны только профессионалы со специальным оборудованием.

Работники АЗС боятся брать на себя такую ​​ответственность – тянут время и пытаются отказать, объясняя это нарушением правил безопасности.

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В то же время на одной заправке работники не соблюдали инструкции, пренебрегая последовательностью действий при заправке машины газом.

– У нас как клиентов должны проверить техпаспорт. Когда в последний раз проверялся баллон, когда оборудование проходило техобслуживание, – объясняет заместитель главы правления Союза потребителей Украины Олег Цильвик.

Более того, паспорта качества должны быть на каждую партию нефтепродуктов, заходящих на заправку.

Чем закончилась проверка, узнайте в сюжете Утра в большом городе.

Кстати, ранее цены на бензин и дизельное топливо в Украине поднялись на 50 копеек за литр.

Фото: Рixabay