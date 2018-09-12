PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Авто / Что заливают в авто? В Украине впервые проверили качество газа на АЗС/

Что заливают в авто? В Украине впервые проверили качество газа на АЗС

Первую в Украине проверку качества газа на АЗС сделали журналисты Утра в большом городе вместе со специалистами. Чем же на самом деле заправляют наши авто?

Представители Международной академии стандартизации и Союза потребителей Украины впервые сделали открытую независимую проверку сжиженного газа, которым украинцы заправляют авто.

Самым сложным при проверке оказалось уговорить работников АЗС продать 2 литра газа.

Сделать отбор должны только профессионалы со специальным оборудованием.

Работники АЗС боятся брать на себя такую ​​ответственность – тянут время и пытаются отказать, объясняя это нарушением правил безопасности.

Читайте: Как выгоднее: купить авто или ездить на такси

В то же время на одной заправке работники не соблюдали инструкции, пренебрегая последовательностью действий при заправке машины газом.

– У нас как клиентов должны проверить техпаспорт. Когда в последний раз проверялся баллон, когда оборудование проходило техобслуживание, – объясняет заместитель главы правления Союза потребителей Украины Олег Цильвик.

Более того, паспорта качества должны быть на каждую партию нефтепродуктов, заходящих на заправку.

Чем закончилась проверка, узнайте в сюжете Утра в большом городе.

Кстати, ранее цены на бензин и дизельное топливо в Украине поднялись на 50 копеек за литр.

Фото: Рixabay

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Киеве водители устроили жестокую драку на светофоре
Тест-драйв Nissan Qashqai: все на своих местах
Газ
Переговоры с МВФ: вырастут ли цены на газ для населения
На Харьковщине вспыхивают анти-газовые бунты: как добиться энергетической независимости
Газ
Этого не избежать! Эксперт сказал, на сколько подорожает газ для населения
День працівників нафтової та газової промисловості
День работников нефтяной и газовой промышленности: что за праздник, как поздравить
Такси
Как выгоднее: купить авто или ездить на такси
У Миколаєві чоловік прикидався поліцейським
В Николаеве парень притворялся полицейским и требовал у водителей деньги
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка