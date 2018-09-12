Тест-драйв Nissan Qashqai: все на своих местах

Факты ICTV испытали обновленную версию Nissan Qashqai, и проверили как кроссовер чувствует себя на наших дорогах.

Обновленный Nissan Qashqai был представлен мировой публике в начале 2017 года и уже почти год, как эта модель продается в Украине.

Nissan Qashqai предыдущего поколения, оставил много позитивных впечатлений после тест-драйва и вот у нас появилась возможность посмотреть на изменения в рестайлинговой версии кроссовера.

В плане силовых агрегатов и КПП у Nissan Qashqai особых изменений нет. На выбор доступно два бензиновых двигателя и один дизельный, МКПП или вариатор X-tronic CVT и передний либо полный привод.

Также, есть три комплектации: Visia (базовая), Acenta (средняя) и Tekna (максимальная).

Цены

Цены на Nissan Qashqai 2018 года производства стартуют с отметки $21,5 тыс. за версию с 1,2 л бензиновым двигателем, МКПП, передним приводом и в комплектации Visia.

Наиболее дорогая версия Nissan Qashqai 2018 обойдется в $35,3 тыс. За эти деньги вы получите 2,0 л бензиновый двигатель, вариатор X-tronic CVT, полный привод и комплектацию Tekna.

На тест-драйве у Фактов ICTV побывала наиболее “заряженная” версия обновленного Nissan Qashqai в комплектации Tekna (2,0 л/ X-tronic CVT/4WD).

Дизайн

Облик обновленного Nissan Qashqai остался узнаваемым, но несколько изменений с предшественником все же бросаются в глаза.

Изменился дизайн передних фар и задних фонарей. Также новинка получила иную фирменную решетку радиатора V-motion.

В версиях с системой экстренного торможения (FEB) выделяется плоский логотип Nissan на радиаторной решетке, под которым находится радар этой системы. В версиях без FEB логотип останется привычно объемным.

Ну и цвет – изюминка обновленного Nissan Qashqai. Ярко-синий окрас кроссовера смотрится очень привлекательно и стильно.

Салон



Доступ в салон безключевой, а пуск двигателя осуществляется кнопкой. Уже привычная для современных автомобилей опция, которой уже не удивишь, что лишь подчеркивает ее востребованность и практичность.

Сразу же я обратил внимание на исполнение сидений и их дизайн. Лично мне, такого плана дизайн пришелся по душе. К слову, выполнен салон из кожи NAPPA.

Передние сидения оснащены электрорегулировками, а сидение водителя памятью положений на два слота.

В Nissan Qashqai новый трехспицевый руль со срезанной нижней частью, который на деле оказался практичным и удобным.

Все удобно, только к кнопкам которые находятся ближе к центру руля не отрывая руки от руля не достать. Это же я заметил еще на тест-драйве обновленного Nissan X-Trail, у которого идентичный руль.

Дизайн, материалы, эргономика – все ок. В сравнении с предшественником, руль в котором мне не особо пришелся по душе, здесь все отлично.

Панель приборов информативная и простая для понимания. Между двумя колодцами тахометра и спидометра находится цветной дисплей бортового компьютера.

Такой себе маленький смартфон, на экран которого можно вывести или продублировать необходимые данные, такие как давление в шинах, навигация, распознанные дорожные знаки, музыка и т.д.

По центру панели находится дисплей мультимедийной системы NissanConnect диагональю 7 дюймов. Дисплей сенсорный и простой в пользовании, но вот графика и качество картинки среднего уровня на сегодняшний день.

Помимо сенсорного управления также есть и кнопки основных пунктов меню, которые расположены по бокам экрана. Это удобно, особенно в движении.

Есть порты USB и AUX, а также возможность подключиться к системе по BlueTooth. Apple CarPlay и Android Auto система не поддерживает, а хотелось бы. В тестовом автомобиле была установлена аудиосистема BOSE (8 динамиков), к звучанию которой вопросов не возникало.

Спереди есть два подстаканника, подлокотник с вместительной нишей, карманы в дверных картах, да и в целом, в Nissan Qashqai нет проблем с полезным пространством и эргономикой. Все как дома, в нужных местах, в необходимом количестве и на удобном расстоянии. 🙂

В Nissan Qashqai двузонный климат-контроль, блок управления которым находится под мультимедийным экраном.

Места спереди у пассажира вдоволь, помимо электрорегулировок сидения есть механическая регулировка поясничного подпора, что пригодится в дальних поездках.

Салон просторный, сзади также места достаточно для комфортной дальней поездки даже для высоких людей.

Легкости салону прибавляет панорамная крыша со шторкой.

Материалы салона не вызвали у меня каких-либо замечаний, кроме изобилия глянцевого пластика, который довольно быстро теряет внешний вид, царапается и затирается.

Багажник просторный и функциональный. Есть фальшпол-органайзер на два отсека, который помогает компактно разместить все необходимое в багажном отделении. Объем багажника составляет 430 л.

Под фальшполом – докатка.

Задний ряд сидений складываются в соотношении 60/40, что позволяет перевозить длинномеры различного рода.

Город



Что касается драйва и динамики, то “комплект” двигатель 2,0 л (144 л.с./200 Нм), вариатор X-Tronic CVT и полный привод дают ощущение уверенности, без намеков на спорт, но запаса мощности хватает.

Нет в Nissan Qashqai и режима спорт, а есть лишь возможность имитации ручного переключения передач.

Вариатор X-Tronic CVT работает адекватно, но с характерным для него гулом доносящемся в салон.

Подвеска проявила себя комфортной, с нашими дорогами и ямами справляется. Пробоев и нареканий на ходовую часть за время тест-драйва не возникало.

На “стиральных досках” и кочках автомобиль уверенно держит дорогу, позволяя вам полностью контролировать ситуацию. Немало важную роль в этом сыграла система регулирования плавности хода, которая при помощи плавного торможения предотвращает тряску на неровной дороге.

Спереди в Nissan Qashqai установлена независимая подвеска типа МакФерсон, а сзади независимая многорычажная.

Рулевое управление можно настроить под себя, выбрав один из режимов усилия на руле – Стандарт или Спорт. В режиме спорт руль становится более острым и отзывчивым, что мне лично, более по душе.

Размеры у Nissan Qashqai читабельные, а благодаря камерам кругового обзора (AVM) и вовсе не ощущаешь никакого дискомфорта в городских джунглях.

Также, есть система распознавания движущихся объектов (MOD), которая сигнализирует звуковым и визуальным сигналом о пешеходах/автомобилях в зоне видимости камер.

Габаритные размеры:

Длина 4 394 мм

Ширина 1 806 мм

Высота 1 595 мм

Колесная база 2 646 мм

Клиренс 200 мм

По городу, в плотном трафике у меня расход топлива составлял около 10 л/100 км, но не будем забывать, что это полноприводный кроссовер.

Трасса

На трассе Nissan Qashqai также сдержанно, но уверенно чувствует себя в плане динамики.

Шумоизоляция на скорости на приличном уровне, в салоне тихо и комфортно.

Что касается движения по загородной трассе, то сразу же обращаешь внимание на удобные формы руль и комфортные сидения с хорошей боковой поддержкой, которые позволяют находится в дороге долгое время, не ощущая особой усталости.

Расход топлива на трассе у меня составлял 8,5-8,7 л/100 км, в зависимости от скоростного режима.

Навигация работает корректно и просто, данные можно продублировать на экран панели приборов. Есть система распознавания дорожных знаков, которая дает информативные подсказки.

Также есть система контроля рядности движения, которая предупреждает о непреднамеренном пересечении разметки.

Удалось проверить и интеллектуальные фары с системой адаптивного освещения, которая помимо подсвечивания поворотов способно автоматически переключать режим света ближний/дальний.

Полный привод



Система полного привода Nissan Qashqai All Mode 4х4і работает в трех режимах – переднеприводный режим (2WD), режим автоматического распределения крутящего момента между осями (AUTO) и полноприводный режим с блокировкой межосевой муфты (LOCK).

Переключаются режимы с помощью кнопки, слева от рулевого колеса. В предыдущем поколении был использован джойстик под правой рукой у водителя, что показалось мне более удачным решением.

Легкое бездорожье для полноприводного Nissan Qashqai оказалось забавой. 🙂

Выехав на песчаную лесную дорогу в режиме 2WD я потихоньку продвигался, а Nissan Qashqai лишь местами намекал своим поведением, что пора бы воспользоваться режимами 4WD и LOCK. В полноприводных режимах чувствуешь себя куда более уверенно.

В прочем, загонять в болото Nissan Qashqai и испытывать судьбу я не стал, да и смысл. Для городского кроссовера важно быть способным справляться с нашей зимой, плохими дорогами и доставить нас на пикник. С этим Nissan Qashqai справляется на ура. 🙂

Итог



Посвежевший и точечно обновленный Nissan Qashqai выглядит стильно и современно. Удобный, продуманный и эргономичный салон – очевидный плюс этого кроссовера. Привыкаешь к нему практически сразу.

Системы безопасности и комфорта делают его отличным помощником, как в городе, так и за его пределами.

Есть вопрос по мультимедиа, которую пора бы заменить на более современную, в плане графики и качества изображения.

Есть полный привод, который подстрахует зимой и вне асфальта, но здесь стоит упомянуть о расходе топлива.

Решать, как всегда, Вам. 🙂















































Тест-драйв Nissan Qashqai: все на своих местах / 24 фотографий

Олесь Куница