В Киеве водители устроили жестокую драку на светофоре

В Киеве водители подрались прямо посреди дороги. Водитель Daewoo устроил драку с таксистом.

Драка между водителем Daewoo и таксистом произошла в Шевченковском районе, сообщает dtp.kiev.ua.

– Неадекват под наркотиками? Подрезал нашего читателя и начал теснить к обочине таксиста впереди. После этого началась драка на светофоре, – говорится в сообщении.

Водитель автомобиля Daewoo напал на таксиста и нанес ему удар головой. В ответ его оппонент начал избивать агрессора дубинкой.

После чего, уворачиваясь от ударов, водитель Daewoo подбежал к автомобилю такси и сорвал с него номерные знаки.

Свидетель происшествия решил передать запись видеорегистратора водителю такси и полиции.

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