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Конец легенды: Volkswagen прекратит выпуск Жуков

Volkswagen объявила о завершении производства легендарных автомобилей модели Beetle (Жук).

– Утрата Beetle спустя три поколения и почти семи десятилетий, вызовет массу эмоций у многих преданных поклонников Beetle, – заявил президент Volkswagen of America Хинриха Вебкен, передает РБК.

Он подчеркнул, что компания движется к тому, чтобы стать автопроизводителем ориентированным на семью.

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Последние две модели Final Edition SE и Final Edition SEL Beetle будут выпущены в июле 2019 года.

Volkswagen Beetle производился немецким автоконцерном с 1983 по 2003 годы. С 1998 года компания начала производить Volkswagen New Beetle, а в 2011 представила новое поколение Beetle (A5). Следом вышла модель Beetle R.

Ранее Факты ICTV испытали обновленную версию Nissan Qashqai, и проверили как кроссовер чувствует себя на наших дорогах.

Фото: dreamstime.

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