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BMW iNext – концепт электрокроссовера рассекречен

Компания BMW официально рассекретила концепт нового электрического кроссовера под названием iNext.

BMW iNext будет полностью электрическим, постоянно подключенным к сети, а также получит передовые автономные системы. Серийная версия модели, как ожидается, появится не ранее 2021 года, пишет Mail.ru.

Техническую начинку концепта производитель пока не раскрывает. Известно, что в автомобилей будут доступны два режима вождения Boost и Ease. В первом случае рулевое колесо и дисплеи обращены в сторону водителя.

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BMW iNext – концепт электрокроссовера рассекречен / 3 фотографии

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При активации второго режима руль отодвигается, а все дисплеи переходят в режим Exploration, предлагая водителю и пассажирам ознакомиться с информацией о ближайших событиях и местах, которые могут быть им интересны.

К слову, в сети появились первые изображения BMW M8 Gran Coupe.

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