Tesla больше не будет заряжать новые электрокары бесплатно

Компания Tesla прекратила раздачу бесплатной энергии для новых покупателей электрокаров, а также в рамках реферальной программы.

Раздачу бесплатной энергии компания Tesla прекратила 17 сентября, пишет Electrek.

С прошлого года такое решение действовало для владельцев седанов Model 3, однако теперь оно будет распространяться на всех новых покупателей Tesla.

Кроме того, прекращено представление бесплатной зарядки в сети Supercharger в рамках реферальной программы.

Теперь за каждого, купившего по рекомендации Model S, Model X или Model 3 Performance, можно получить кредит на зарядку на сумму всего $100.

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Скорее всего, на такой шаг Tesla пошла, чтобы закончить год с прибылью.

Кроме того, теперь компания сможет снизить цены на автомобили, в которые входила стоимость “бесплатной” энергии.

Ранее Илон Маск анонсировал создание электрокара Tesla стоимостью $25 тысяч до 2021 года.

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