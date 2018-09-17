В Украине значительно подорожал бензин

За выходные цены на бензин и дизтопливо в сетях АЗС WOG и ОККО выросли на 46 коп./л и 50 коп./л, соответственно.

По состоянию на сегодня, 17 сентября, средняя розничная цена дизеля в украине выросла на 13 коп./л, бензинов — на 13–16 коп./л.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы А-95, пишет enkorr.

Бензин марки А-92 в сети WOG подорожал до 32,95 грн/л, А-95 — до 33,95 грн/л, А-95+ — до 34,95 грн/л. Цена на ДТ на WOG выросла до 31,45 грн/л.

В сети ОККО цена бензина А-92 выросла до 32,99 грн/л, А-95 — до 33,99 грн/л, А-95+ — до 34,99 грн/л, дизельное топливо — до 31,49 грн/л.

Все виды топлива на станциях SOCAR также подорожали на 50 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 32,99 грн/л, А-95 — до 33,99 грн/л, А-95+ — до 34,99 грн/л, ДТ — до 31,49 грн/л.

На 34–54 коп./л повысили стоимость топлив KLO, Glusco.

Сети Автотранс, Катрал Укр-Петроль и Нефтек повысили цены на 30–40 коп./л.

Розничные цены растут из-за продолжающегося ослабления гривны по отношению к доллару и евро.

Кстати, курс доллара в Украине на 17 сентября составил 28,15 гривен, а евро подорожало до 32,9 гривен. Факты ICTV писали о прогнозе курса доллара до конца недели и цены в обменниках Киева.

Фото: Dreamstime