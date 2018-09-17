В Украине значительно подорожал бензин

За выходные цены на бензин и дизтопливо в сетях АЗС WOG и ОККО выросли на 46 коп./л и 50 коп./л, соответственно.
По состоянию на сегодня, 17 сентября, средняя розничная цена дизеля в украине выросла на 13 коп./л, бензинов — на 13–16 коп./л.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы А-95, пишет enkorr.
Бензин марки А-92 в сети WOG подорожал до 32,95 грн/л, А-95 — до 33,95 грн/л, А-95+ — до 34,95 грн/л. Цена на ДТ на WOG выросла до 31,45 грн/л.
В сети ОККО цена бензина А-92 выросла до 32,99 грн/л, А-95 — до 33,99 грн/л, А-95+ — до 34,99 грн/л, дизельное топливо — до 31,49 грн/л.Читайте: Как экономить бензин - 10 проверенных советов
Все виды топлива на станциях SOCAR также подорожали на 50 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 32,99 грн/л, А-95 — до 33,99 грн/л, А-95+ — до 34,99 грн/л, ДТ — до 31,49 грн/л.
На 34–54 коп./л повысили стоимость топлив KLO, Glusco.
Сети Автотранс, Катрал Укр-Петроль и Нефтек повысили цены на 30–40 коп./л.
Розничные цены растут из-за продолжающегося ослабления гривны по отношению к доллару и евро.
Кстати, курс доллара в Украине на 17 сентября составил 28,15 гривен, а евро подорожало до 32,9 гривен. Факты ICTV писали о прогнозе курса доллара до конца недели и цены в обменниках Киева.
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