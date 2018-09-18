Нет никаких сомнений в том, что Hengtian L4600 окажется заметно дешевле, чем Toyota.
Hengtian L4600 – именно так называется клон Toyota Land Cruiser 200, внешность которого почти один в один слизана с дизайна своего более именитого брата, пишет Автоцентр.
Обратите внимание на бережно сохраненные пропорции и не сильно отличающиеся детали внешности.
Китайцы клонировали Toyota Land Cruiser 200 / 2 фотографии
Габариты китайского SUV следующие: длина составляет 5 089 мм, ширина – 2 026 мм, а высота достигает 1 872 мм.
Для сравнения, длина Land Cruiser 200 составляет 4 950 мм, ширина – 1 980 мм, а высота – 1 955 мм.
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Колесная база китайского внедорожника больше на 100 мм и равняется 2 950 мм.
К слову, ранее китайцы уже успели сделать клон британского электрокроссовера Jaguar I-Pace.
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