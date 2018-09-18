Рада утвердила новые штрафы за непристегнутые ремни

Законопроект, вносящий изменения в штрафы за непристегнутые ремни безопасности в авто, прошел первое чтение в Раде.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №8492 о повышении штрафов за непристегнутые ремни безопасности с 51 гривны до 850 гривен.

За него проголосовали 240 депутатов, пишет LB.

Законопроект вносит изменения в статью 121 КУоАП о нарушении водителем правил управления транспортным средством, правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами.

Цель законопроекта – снизить смертность и травматизм на дорогах.

– Этот законопроект не для того, чтобы увеличить поступления в бюджет за счет штрафов. Этот законопроект для того, чтобы обратить внимание граждан на то, что нужно беречь свою жизнь, – заявил депутат Антон Геращенко, выступивший соавтором проекта.

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Напомним, Рада поддержала в первом чтении законопроект об усилении контроля над перемещением и использованием авто, зарегистрированных в других государствах.