Растаможка авто на еврономерах: Южанина вносит изменения

Глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина рассказала о том, какие изменения будут внесены в правила растаможки авто на иностранной регистрации.
Об этом сообщает AUTO.RIA.
18 сентября на заседании профильного комитета ВР было принято решение о дальнейшее проработке проектов.
– Законопроекты №8487 и №8488, которые были недавно приняты за основу, являются довольно объемными, и нам пришлось в сжатые сроки получать заключения от комитетов, главного научно-экспертного управления, чтобы максимально быстро включить их в повестку дня и проголосовать, – сказала Нина Южанина.
Южанина подчеркнула, что в проекты было внесено 156 поправок, которые требуют, фактически, начать всю проделанную работу почти с начала.
Некоторые поправки способны полностью изменить суть законопроектов, некоторые вообще, что является нарушением регламента, предназначены для создания новых статей Налогового кодекса.
– Что самое важное – все изменения требуют нового согласования с профильными министерствами, – продолжила Южанина.Читайте: Закон о евробляхах: Минфин раскритиковал новые ставки растаможивания
Комитет принял решение направить поправки к законопроектам №8487 и №8488 в ряд министерств с тем, чтобы они предоставили свои заключения.
Дальнейшее голосование за проекты может пройти уже в ноябре.
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Фото: Alexandr Senko/Facebook