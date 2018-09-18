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Растаможка авто на еврономерах: Южанина вносит изменения

Глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина рассказала о том, какие изменения будут внесены в правила растаможки авто на иностранной регистрации.

Об этом сообщает AUTO.RIA.

18 сентября на заседании профильного комитета ВР было принято решение о дальнейшее проработке проектов.

– Законопроекты №8487 и №8488, которые были недавно приняты за основу, являются довольно объемными, и нам пришлось в сжатые сроки получать заключения от комитетов, главного научно-экспертного управления, чтобы максимально быстро включить их в повестку дня и проголосовать, – сказала Нина Южанина.

Южанина подчеркнула, что в проекты было внесено 156 поправок, которые требуют, фактически, начать всю проделанную работу почти с начала.

Некоторые поправки способны полностью изменить суть законопроектов, некоторые вообще, что является нарушением регламента, предназначены для создания новых статей Налогового кодекса.

– Что самое важное – все изменения требуют нового согласования с профильными министерствами, – продолжила Южанина.

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Комитет принял решение направить поправки к законопроектам №8487 и №8488 в ряд министерств с тем, чтобы они предоставили свои заключения.

Дальнейшее голосование за проекты может пройти уже в ноябре.

Напомним, Факты ICTV посчитали, во сколько обойдется растаможка б/у авто в Украине, согласно новому закону о налогообложении легковых транспортных средств, а также создали удобную таблицу подсчета.

Фото: Alexandr Senko/Facebook

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