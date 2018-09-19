Акциз до €300 и возраст – почему комитет забраковал законы про евробляхи

Законопроекты о новых правилах ввоза в Украину автомобилей на еврономерах не готовы ко второму чтению, их рассмотрение в Верховной Раде состоится не ранее ноября. К законопроекту, который касается изменений акцизного налога, подана 91 поправка. Большинство из них касается изменения формулы.

Об этом заявила глава парламентского комитета по вопросам налоговой политики Нина Южанина.

Законопроекты №8487 и №8488 ко второму чтению полностью или нивелируются до нуля, или меняется их концепция.

К законопроекту, который касается изменений акцизного налога, подана 91 поправка.

– Большинство поправок касается изменения коэффициента возраста или замены его на коэффициент экологии, или понижающих коэффициентов именно к коэффициенту возраста. По поводу базовых ставок: базовые ставки в 50 и 75 евро за тысячу куб см не имеет особых поправок, – отметила она.

Кроме того, по словам Южаниной, есть поправки в зависимости от объема двигателя – предусмотрен их рост вдвое после 3 тыс. куб см.

По словам главы профильного комитета, большинство поправок и предложений касается того, чтобы акциз свести к 200-300 евро.

– Не те совсем суммы, которые предложены законопроектом в первом чтении”, – отметила она.

– Хуже всего то, что все поправки касаются отмены тех контролирующих и ограждающих мер, которые мы планировали ввести после проведения процедуры растаможки авто и после разрешения на будущее растаможивать авто по установленным новым правилам. Это говорит о том, что законопроекты ко второму чтению полностью или нивелируются до нуля или меняется их концепция. И потому рассматривать поправки ко второму чтению сейчас на комитете нет смысла, – подчеркнула она.

Минфин теперь должен сделать новые расчеты по всем предложениям и подать на рассмотрение комитета.

Поправки от активистов также поданы.

– Они сделали свою работу. Сейчас работа в комитете не зависит от них, – сказала она.

Напомним, 18 сентября глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина рассказала о том, какие изменения будут внесены в правила растаможки авто на иностранной регистрации.