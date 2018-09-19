Митинг под Кабмином: евробляхеры остановили центр Киева

Митингующие полностью перекрывать правительственный квартал не собираются.

Под Кабинетом министров проходит митинг водителей автомобилей с еврономерами. Причиной сбора активистов стало заседание Кабинета Министров, на котором будут вносить правки в два законопроекта №8487 и №8488, которые позволят растаможить их автомобили и снизить налоговую нагрузку при ввозе всех б/у иномарок в страну.

Акция протеста продлится ориентировочно до 16-19 часов. Полностью перекрывать правительственный квартал водители не собираются.

Возле здания правительства находится около 400 активистов.





















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Из-за собрания владельцев автомобилей на еврономерах затруднен проезд по улице Михаила Грушевского, на Европейской площади, а также частично тянется Крещатик в сторону Европейской площади.

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Напомним, 13 Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект по снижению стоимости растаможки автомобилей на еврономерах.

Фото: Лилия Ященко, Факти ICTV