Регистрация ГБО в Украине: куда обращаться и цена

Как зарегистрировать ГБО в Украине, какие понадобятся документы и во сколько это обойдется – в материале Фактов ICTV.
Нужно ли регистрировать ГБО в Украине
Согласно постановлению Кабмина от 21 июля 2010 года О порядоке переоборудования транспортных средств, пункт 1, перерегистрация необходима. Отметим, что установка ГБО является изменением автомобиля. Поэтому автомобилисту нужно обратиться в Сервисный центр МВД для замены техпаспорта.
У автовладельца есть 10 дней с момента установки ГБО для перерегистрации авто. Ведь в графе Вид топливо теперь будет указан не только бензин, но и газ.
Документы для оформления ГБО в Украине
- паспорт (оригинал+копия)
- идентификационный код (оригинал+копия)
- документы транспортного средства, а именно техпаспорт
- сертификат соответствия
- акт приема-передачи автомобиля на СТО при выполнении работ
- свидетельство о регистрации компании (СТО), установившей ГБО на ваш автомобиль
Отметим, что сертификат ГБО и свидетельство соответствия, наравне с актом о проделанных работах, выдается организацией-установщиком.
Во избежание трудностей с документацией, обращайтесь лишь в те организации или техсервисы, которые имеют соответствующий сертификат на выполнение таких работ.
Сколько стоит регистрация ГБО
Вам нужно будет оплатить услуги в Сервисном центре МВД: себестоимость техпаспорта, экспертизы, компьютерные услуги и комиссия в кассе или терминале. В среднем стоимость регистрации легкового автомобиля составляет от 350 грн до 400 грн.
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Благодаря тому, что в новых центрах электронные очереди, а большинство операций проводятся через компьютеры, регистрация у вас может занять от 2 до 5 часов (это зависит от количества клиентов. – Ред.).
Штраф за не вписанное в техпаспорт ГБО
Административная ответственность за незарегистрированное в техпаспорте ГБО наступает по ст. 121 Кодекса Украины об админправонарушениях, и влечет за собой наложение штрафа в размере до 340 грн.
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Фото: MinervaStudio, Igor Mojzes | Dreamstime.com