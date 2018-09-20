BMW 3 серии – первые официальные снимки

BMW показала новый седан 3-Series, который, по предварительной информации, дебютирует на автосалоне в Париже.

В сети появилась фотографии седана BMW 3-Series нового поколения в топовой версии M340i, пишет Motor.

Модификация станет самой “горячей” гражданской “трешкой” и будет оснащаться трехлитровой “шестеркой” мощностью около 360 лошадиных сил.

На снимке видно, что от машины текущего поколения BMW 3-Series (индекс G20) отличается другим рисунком дневных ходовых огней, а также немного увеличившейся в размерах решеткой радиатора.

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Ранее BMW подтвердила, что у новой “трешки” станет ниже центр тяжести, на 55 килограммов снизится масса, изменятся настройки пассивной подвески.

К слову, в сети появились первые изображения BMW M8 Gran Coupe.